Канадский хоккеист умер в 25 лет после борьбы с раком

Уинтертон провел два сезона в OHL, выступая за «Флинт Файрбердз» в сезоне-2018/19, а затем за «Ошава Дженералз» в сезоне-2019/20. В 125 играх регулярного чемпионата он набрал 37 очков (18 голов + 19 передач). После экс-нападающий провел четыре сезона в команде Гуэлфского университета.