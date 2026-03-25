Канадский хоккеист умер в 25 лет после борьбы с раком

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Канадский хоккеист Джейкоб Уинтертон скончался на 26-м году жизни после борьбы с раком, сообщается на сайте Хоккейной лиги Онтарио (OHL).
Уинтертон провел два сезона в OHL, выступая за «Флинт Файрбердз» в сезоне-2018/19, а затем за «Ошава Дженералз» в сезоне-2019/20. В 125 играх регулярного чемпионата он набрал 37 очков (18 голов + 19 передач). После экс-нападающий провел четыре сезона в команде Гуэлфского университета.
Джейкоб был братом 22-летнего нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» Райана Уинтертона, который выступал в OHL с 2019 по 2022 год.