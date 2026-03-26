Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2

Исаков про 0:4 от «Северстали»: «Торпедо» нахватало много необязательных удалений, они нас выбили из колеи. Удаление Кручинина разберем внутри команды"

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков связал с плохой игровой дисциплиной поражение от «Северстали» (0:4, 1−1) в матче 1-го раунда Кубка Гагарина.

«Мы нахватали много необязательных удалений, они нас выбили из колеи. Мы прекрасно понимали, что “Северсталь” начнет этот матч очень активно, но не планировали, что будем играть столько в меньшинстве.

Мы все люди, но главное, что я сегодня увидел, это заряженность череповчан. Я сегодня могу повторить те слова, которые говорил после первой игры: ничего не произошло, готовимся к следующей игре с максимальной концентрацией.

Удаление Кручинина разберем внутри команды", — сказал Исаков.

Кручинин получил 5+20 за атаку Иванцова в область головы и шеи в матче «Торпедо» и «Северстали».