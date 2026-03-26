16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Бостон
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Рейнджерс
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Торпедо
0
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
СКА
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Трактор
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Салават Юлаев
1
Светлов о 0−2 для СКА: «У каждой тройки — свой хоккей. Зыков или Плотников стараются сыграть попроще, легионеры и Голдобин — усложняют. Против такой машины, как ЦСКА, нужен целостный хоккей»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Сергей Светлов оценил ход серии первого раунда Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА (2−0).

Источник: Спортс"

— Сергей Александрович, главный для вас сюрприз в плей-офф-2026?

— Не ожидал, что в армейской серии ЦСКА довольно уверенно уйдет вперед — 2−0.

Если в первом домашнем матче армейцы Москвы еще присматривались к сопернику и игра шла на два результата, то в повторной встрече преимущество ЦСКА уже не вызывало вопросов.

Обратите внимание, по ходу обоих матчей ЦСКА уступал по счету — но тем не менее уверенно отыгрывался. Это говорит о выстроенности команды, о ее уверенности в своих силах.

Да, ЦСКА — не самая эффектная команда в КХЛ, но она играет строго по своей системе — все звенья.

А вот у армейцев Санкт-Петербурга у каждой тройки — свой хоккей. Например, Зыков или Плотников стараются сыграть попроще, тогда как легионеры и Голдобин, наоборот, усложняют. Но против такой машины, как ЦСКА, нужен более целостный хоккей.

— Кого отметите у московского клуба?

— Не случайно капитанская повязка — у форварда Карнаухова. Лидер команды, по-спортивному злой, собранный, отрабатывает каждый эпизод. Вчера его гол на последних секундах первого периода в общем-то переломил игру.

Еще один ролевой форвард для нынешнего ЦСКА — Коваленко. Тоже играет очень ответственно, почти не проигрывает борьбу. Мне показалось, что его на плей-офф перевели с фланга в центр — чтобы он как можно больше был с шайбой и в борьбе. Интересный ход.

— Что посоветуете СКА?

— Третий матч теперь становится ключевым. СКА дома нужно его брать.

Другое дело, что ЦСКА с его системой игры в гостях будет чувствовать себя не менее комфортно, чем дома.

СКА обязан сыграть ответственно и ровно все три периода. Кадровый потенциал для этого у армейцев Санкт-Петербурга есть, — сказал Сергей Светлов.