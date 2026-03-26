Зеленов о 0−2 с ЦСКА: «СКА сможет переломить серию только за счет сплоченности и единой цели. Едем в Петербург за двумя победами»

— Начали успешно, быстро забили гол, разыграли большинство.
Вроде все было отлично, игра складывалась по нашему сценарию, но в концовке первого периода пропустили обидный гол, а потом сложилось так, как сложилось.
— Игорь Ларионов сказал, что хоккеисты ЦСКА играют грязно и грубо. Как этому противостоять?
— Продолжать играть и стараться навязывать свою игру. Играть жестко, но в пределах правил.
— Команды Игоря Никитина исторически играют от обороны, а Ларионов в СКА пропагандирует атакующую игру. Можно сказать, что в этой серии видим противостояние стилей?
— Мы играем в свою игру, пытаемся навязать свои правила. Стараемся отталкиваться только от собственной игры.
— Что нужно, чтобы СКА перевернул эту серию?
— Нужно, чтобы каждый хоккеист играл на лучших качествах. Только за счет сплоченности коллектива и единой цели сможем переломить эту серию.
Едем в Санкт‑Петербург за двумя победами, — сказал Егор Зеленов.