Вячеслав Фетисов: «Захочет ли Овечкин встать на лавку? Я в 40 лет не хотел, уговорили. Надо захотеть быть тренером. Это не место, где имя будет работать за тебя»

— Опять же надо захотеть быть тренером.
Это не просто место, где твое имя будет работать за тебя. Это место, где ты должен подтверждать свое имя конкретной работой, а она очень непростая.
Она энерго- и время затратная, это 20-часовой рабочий день. Нужно быть все время в курсе того, что происходит.
— По-моему, у Овечкина как раз все эти качества есть.
— Опять же захочет ли он встать на лавку? Я могу сказать, что в 40 лет, я точно не хотел. Уговорили, — сказал Вячеслав Фетисов.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.