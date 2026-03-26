Кирилл Князев об Овечкине: «И в 45 лет будет много забивать, если захочет. Саня — лучший снайпер и бомбардир “Вашингтона”, он в прекрасной физической форме»

40-летний капитан «Вашингтона» набрал 53 (26+27) очка в 72 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Он опережает Тома Уилсона (25+27 за 62 игры) на один гол и одно очко в гонке снайперов и бомбардиров клуба в этом сезоне.
«Саня — большой мастер и профессионал. Несмотря на возраст, он является лидером “Вашингтона”, лучшим снайпером и бомбардиром команды. Значит, он в прекрасной физической форме.
Думаю, он и в 45 лет, если захочет, будет много забивать — это талант и правильная работа над собой. Быть лучшим снайпером в истории НХЛ — очень дорогого стоит. Этот рекорд продержится еще очень долго", — сказал Князев.
«Вашингтон» после Олимпиады: отметили тысячу Овечкина, отдали Карлсона. Дела так себе.