Ротенберг о ледовом дворце во Всеволожске: «Приятно, что в моей родной Ленинградской области такая хорошая современная инфраструктура. Благодарю губернатора за внимание к хоккею»

Очень понравился новый ледовый дворец во Всеволожске. Отдельно хочется отметить качество льда — оно здесь отличное. Приятно видеть, что в моей родной Ленинградской области появляется такая хорошая современная инфраструктура. Это очень важно для детей, для их роста и для будущего всего хоккея в регионе.