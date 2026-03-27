Кучеров сделал передачу против «Сиэтла», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» набрал 121 очко в 67 играх сезона

32-летний форвард продлил результативную серию до шести игр, в которых набрал 15 (6+9) очков.
В матче с «Сиэтлом» Кучеров также нанес один бросок по воротам, заблокировал один бросок соперника и провел на льду 18:51 (1:58 — в большинстве).
В нынешнем сезоне россиянин записал на свой счет 121 (40+81) балл при полезности «плюс 45» в 67 играх.
Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров НХЛ, опережая Коннора Макдэвида (119 очков).
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.