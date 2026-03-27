Овечкин забил 1001-й и 1002-й голы в НХЛ с учетом плей-офф, 924-й и 925-й — в регулярках. До рекорда Гретцки — 14 шайб

На шестой минуте второго периода россиянин на пятаке переправил шайбу в ворота после передачи Расмуса Сандина. Овечкин оформил дубль на 12-й минуте второго периода.
Таким образом, 40-летний форвард забил 27-й и 28-й голы в нынешнем сезоне и 924-й и 925-й голы в рамках регулярных чемпионатов, обновив рекорд лиги.
С учетом плей-офф Овечкин забросил 1001-ю и 1002-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).
В этом сезоне Александр набрал 55 (28+27) очков в 73 матчах чемпионата.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ.