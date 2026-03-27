Овечкин сделал 34-й хет-трик и вышел на 4-е место в истории НХЛ, опередив Халла. У Босси их 39, у Лемье — 40, у Гретцки — 50

40-летний форвард сделал 34-й хет-трик в лиге и вышел на четвертое место по этому показателю, опередив Бретта Халла (33).
На третьей позиции находится Майк Босси (39 хет-триков), на второй — Марио Лемье (40), на первой — Уэйн Гретцки (50).
Овечкин забил 1001-й, 1002-й и 1003-й голы в НХЛ с учетом плей-офф, 924-й, 925-й и 926-й — в регулярках. До рекорда Гретцки — 13 шайб.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.