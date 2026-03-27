Буре признался, что не играет в хоккей уже несколько лет

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам, член совета Международной федерации хоккея Павел Буре уже несколько лет не выходит на лед в рамках хоккейных мероприятий. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
31 марта Буре исполнится 55 лет.
«Я уже несколько лет на коньки больше не встаю. Опять же, надо все заканчивать вовремя — у меня такой подход, — сказал Буре. — Когда я завершил играть в хоккей профессионально, то вообще лет 10 на коньки не вставал. Потом только, когда надо было развивать Ночную хоккейную лигу и помогать в плане благотворительности, я какое-то время участвовал в мероприятиях на льду. Но на сегодняшний день я уже и не могу физически играть так, как мне бы хотелось. Да и особо желания нет».