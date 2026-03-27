Овечкин разделил с Лидстремом 15-е место в истории НХЛ по матчам в регулярках — 1564. Впереди Бернс и Бурк

40-летний форвард делит 15-е место в истории лиги. На 14-й позиции находится единственный действующий игрок, опережающий Овечкина — Брент Бернс (1568 матчей, «Колорадо»). 13-м идет Рэй Бурк — 1612 игр, рекорд у Патрика Марло — 1779 матчей.
В этом сезоне на счету российского нападающего 56 (29+27) очков в 73 матчах при полезности «минус 1».
Овечкин с хет-триком «Юте» — 2-я звезда дня в НХЛ. Монтур — 3-я с дублем «Тампе», Гранлунд — 1-я с хет-триком «Калгари».
Узнать больше по теме
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.