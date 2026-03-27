Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
0
:
Ак Барс
1
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
0
:
Автомобилист
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.69
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.04
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.79
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
28.03
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
28.03
Рейнджерс
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
2
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Вашингтон
7
П1
X
П2

Овечкин побил рекорд НХЛ, сделав хет-трик в матчах с 21 командой лиги. 40-летний форвард обошел Бретта Халла

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (7:4).

Источник: Спортс‘’

Клуб из Солт-Лейк-Сити стал 21-м, которому российский нападающий забрасывал три шайбы и более в одном матче регулярки.

Овечкин обошел Бретта Халла (хет-трики в играх с 20 командами) по этому показателю.

В текущем сезоне на счету 40-летнего форварда «Кэпиталс» 56 (29+27) очков в 73 матчах.

Депутат Милонов об Овечкине: «Наш слоняра, в отношении радужных клюшек и шайб всегда занимал принципиальную позицию. Даже играя за американский клуб, он — русский спортсмен».

