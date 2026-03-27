Клуб из Солт-Лейк-Сити стал 21-м, которому российский нападающий забрасывал три шайбы и более в одном матче регулярки.
Овечкин обошел Бретта Халла (хет-трики в играх с 20 командами) по этому показателю.
В текущем сезоне на счету 40-летнего форварда «Кэпиталс» 56 (29+27) очков в 73 матчах.
Депутат Милонов об Овечкине: «Наш слоняра, в отношении радужных клюшек и шайб всегда занимал принципиальную позицию. Даже играя за американский клуб, он — русский спортсмен».
