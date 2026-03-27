НХЛ сравнила 3-й гол Овечкина «Юте» с чемпионским броском Майкла Джордана. Игроки забили за 5,2 секунды до конца матча на арене «Дельта Центр»

40-летний капитан «Вашингтона» Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Юты» (7:4). Свой 3-й гол россиянин забил за 5,2 секунды до конца игры на арене «Дельта Центр» в Солт-Лейк-Сити.
«Алекс Овечкин оформил хет-трик за 5,2 секунды до конца основного времени в “Дельта Центр”, том самом месте, где Майкл Джордан забросил свой легендарный решающий мяч, обеспечивший чемпионский титул, за 5,2 секунды до конца матча в 1998 году», — говорится в сообщении пресс-службы НХЛ.
Напомним, 1998 году выступавший за «Чикаго» Майкл Джордан забросил мяч в кольцо «Юты» и принес своей команде победу в плей-офф НБА.
