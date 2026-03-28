Козырев об 1:3 от «Торпедо»: «Не было нацеленности, чтобы забить голы, хотя были моменты, чтобы спасти матч. Будем разбираться»

— Изначально хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, шикарную поддержку оказывают. Не было той нацеленности, чтобы забить голы, хотя были моменты, чтобы спасти матч.
— Почему не было той самой нацеленности?
— Будем разбираться почему.
— Не убавил ли прошлый матч силы у команды и эмоционально, и физически?
— Силы есть, они были видны в концовке.
— Показалось, что где-то не хватило креатива команде.
— Наоборот, где-то чересчур непрямолинейно.
— Сегодня пропущенные голы — следствие тактических ошибок?
— Второй в меньшинстве, первый в начале. Конечно, тактические ошибки.
— Веряев мало сыграл. Вынужденно?
— Да, вынужденно, у него было повреждение, — сказал Козырев.
«Торпедо» обыграло «Северсталь» (3:1) и ведет 2−1 в серии. Ткачев набрал 1+1.