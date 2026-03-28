Форвард «Салавата» Ефремов о 4:3 с «Автомобилистом» без Кузнецова: «Женька — большой мастер. Мы вместе сплотились и сыграли за него еще»

— Почему игра так раскрылась?
— Скорее всего, свою роль сыграл размер площадки, потому что побольше места, побольше времени, где-то можно проявить побольше мастерства. Из-за этого такие голы пошли. «Автомобилист», если честно, начал играть более активнее: они не стали откатываться в средней зоне — это тоже повлияло.
— Как нужно играть против Спронга?
— Он большой мастер, не просто так забивает. У него хороший бросок. Нужно стараться поближе с ним играть, давать поменьше пространства.
— Насколько не хватало на льду [дисквалифицированного] Евгения Кузнецова?
— Женька — большой мастер. Он и в большинстве может разобраться, и помочь команде. Мы вместе сплотились и сыграли за него еще, — сказал Ефремов.