13:30
Сибирь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.25
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
14:30
Нефтехимик
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.25
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.09
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.02
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Автомобилист
3
П1
X
П2

Форвард «Салавата» Ефремов о 4:3 с «Автомобилистом» без Кузнецова: «Женька — большой мастер. Мы вместе сплотились и сыграли за него еще»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов высказался после победы над «Автомобилистом» (4:3) в третьем матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (2−1).

Источник: Спортс‘’

— Почему игра так раскрылась?

— Скорее всего, свою роль сыграл размер площадки, потому что побольше места, побольше времени, где-то можно проявить побольше мастерства. Из-за этого такие голы пошли. «Автомобилист», если честно, начал играть более активнее: они не стали откатываться в средней зоне — это тоже повлияло.

— Как нужно играть против Спронга?

— Он большой мастер, не просто так забивает. У него хороший бросок. Нужно стараться поближе с ним играть, давать поменьше пространства.

— Насколько не хватало на льду [дисквалифицированного] Евгения Кузнецова?

— Женька — большой мастер. Он и в большинстве может разобраться, и помочь команде. Мы вместе сплотились и сыграли за него еще, — сказал Ефремов.