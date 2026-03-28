Зайдер — 2-й защитник в истории НХЛ, сыгравший 400 матчей подряд без пропусков с начала карьеры. Проворов был 1-м (403 игры)

24-летний немецкий игрок сделал 2 результативные передачи и был признан второй звездой встречи.
В текущем сезоне у него 51 (9+42) очко в 72 играх при полезности «+22». В целом игра стала для него 400-й в рамках регулярок (231 очко, 38+193).
За свои 5 сезонов в НХЛ Зайдер пока что не пропустил ни одной игры. Он стал вторым защитником в истории лиги, отыгравшим 400+ матчей подряд без пропусков с начала карьеры.
Первым был Иван Проворов (403 игры, 2017 — 2022, все — за «Филадельфию»). Его серия завершилась из-за попадания в ковид-протокол.