13:30
Сибирь
:
Металлург Мг
14:30
Нефтехимик
:
Авангард
17:00
Спартак
:
Локомотив
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
завершен
Баффало
2
:
Детройт
5
завершен
Рейнджерс
6
:
Чикаго
1
завершен
Торпедо
3
:
Северсталь
1
завершен
СКА
1
:
ЦСКА
0
завершен
Трактор
3
:
Ак Барс
2
завершен
Салават Юлаев
4
:
Автомобилист
3
Зайдер — 2-й защитник в истории НХЛ, сыгравший 400 матчей подряд без пропусков с начала карьеры. Проворов был 1-м (403 игры)

Защитник «Детройта» Мориц Зайдер принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:2).

24-летний немецкий игрок сделал 2 результативные передачи и был признан второй звездой встречи.

В текущем сезоне у него 51 (9+42) очко в 72 играх при полезности «+22». В целом игра стала для него 400-й в рамках регулярок (231 очко, 38+193).

За свои 5 сезонов в НХЛ Зайдер пока что не пропустил ни одной игры. Он стал вторым защитником в истории лиги, отыгравшим 400+ матчей подряд без пропусков с начала карьеры.

Первым был Иван Проворов (403 игры, 2017 — 2022, все — за «Филадельфию»). Его серия завершилась из-за попадания в ковид-протокол.