Фетисов об Овечкине: «Осталось еще 4 хет-трика и рекорд Гретцки будет побит. И он уже точно будет вечным! У Саши есть цель, достижения которой мы ему желаем»

У 40-летнего россиянина стало 1003 гола в лиге по сумме регулярок и плей-офф (926+77), в этом зачете он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894+122).
"Я его уже поздравил. Он — молодец! Нужно иметь настоящий талант и желание, чтобы забивать в таком возрасте по три гола. Нет иных эмоций, кроме как радости за Александра.
Осталось еще 4 хет-трика и рекорд Гретцки будет побит. И это уже точно будет вечный рекорд! У Саши есть цель, достижения которой мы ему желаем", — сказал Фетисов.
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ.