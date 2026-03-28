Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Металлург Мг
П1
3.75
X
4.26
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
14:30
Нефтехимик
:
Авангард
П1
3.90
X
4.25
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Локомотив
П1
3.60
X
4.09
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
П1
3.05
X
4.02
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
20:00
Айлендерс
:
Флорида
П1
1.90
X
4.30
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
20:00
Тампа-Бэй
:
Оттава
П1
2.03
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Чикаго
1
П1
X
П2

Фетисов об Овечкине: «Осталось еще 4 хет-трика и рекорд Гретцки будет побит. И он уже точно будет вечным! У Саши есть цель, достижения которой мы ему желаем»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о хет-трике капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (7:4).

У 40-летнего россиянина стало 1003 гола в лиге по сумме регулярок и плей-офф (926+77), в этом зачете он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894+122).

"Я его уже поздравил. Он — молодец! Нужно иметь настоящий талант и желание, чтобы забивать в таком возрасте по три гола. Нет иных эмоций, кроме как радости за Александра.

Осталось еще 4 хет-трика и рекорд Гретцки будет побит. И это уже точно будет вечный рекорд! У Саши есть цель, достижения которой мы ему желаем", — сказал Фетисов.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше