Федоров о продолжении карьеры Овечкина: «Саша скучает по России. Он обожает идею играть дальше — неважно где и сколько»

Трехкратный чемпион мира Сергей Федоров поделился мнением о возможном продолжении карьеры Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

Действующее соглашение 40-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитано до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне он набрал 56 (29+27) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

— Я думаю, что Овечкин любит и даже обожает идею играть дальше. Неважно где, неважно сколько. Ну посмотрим, как это все отразится на физиологии, на его мыслях. Я знаю точно, что Саша скучает по России. По-другому и быть не может.

— Когда ты завершил карьеру, построил себе дом, пришел туда — и попадаешь в вакуум. Так целый год сидеть!

— Это не вакуум. И после такой интенсивности в себя приходишь не год, а три-пять лет отходняка минимум. Мне повезло, что я стал менеджером такого великого клуба как ЦСКА. Тоже интенсивная деятельность, но другая. Интересная, надо было изучать, постоянно совершенствоваться. Вряд ли Саня ничем не будет заниматься, я в это не верю. Он точно будет при деле. Но год отдыха для него пролетит как один день.

После такого нереально интенсивного режима он должен будет научиться жить в другой реальности. Но мы ему поможем. Будем чаще видеться, встречаться, разговаривать о простых вещах. Ну и где-то чуть-чуть о хоккее, — сказал Федоров.

Федоров об игре с Овечкиным за «Вашингтон»: «Он был мощной машиной, “быком”. Никто не ожидал всех его столкновений и игры в тело — вроде не бежит так сильно. Но люди отлетали влево и вправо».

