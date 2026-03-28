Мэттью Ткачак о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Я столько не забил и с учетом тренировок, а он сделал это в лучшей лиге мира. Надеюсь, у него получится обойти Гретцки»

Мэттью Ткачак: Поздравляю Овечкина с 1000 голов в НХЛ. Ему нужно еще около 15 шайб (14 — Спортс«“), чтобы обойти Гретцки по голам с учетом плей-офф. Надеюсь, у него получится. Я бы хотел это увидеть. Это еще один невероятный рекорд, который он может побить.