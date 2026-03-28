Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
0
:
Авангард
0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
1
:
Металлург Мг
1
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
20:00
Айлендерс
:
Флорида
Хоккей. НХЛ
20:00
Тампа-Бэй
:
Оттава
Хоккей. НХЛ
22:30
Эдмонтон
:
Анахайм
Хоккей. НХЛ
29.03
Баффало
:
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
29.03
Колорадо
:
Виннипег
Хоккей. НХЛ
29.03
Нэшвилл
:
Монреаль
Хоккей. НХЛ
29.03
Сент-Луис
:
Торонто
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Детройт
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Чикаго
1
Мэттью Ткачак о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Я столько не забил и с учетом тренировок, а он сделал это в лучшей лиге мира. Надеюсь, у него получится обойти Гретцки»

Братья Ткачаки на подкасте Wingmen обсудили 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс‘’

Капитан «Вашингтона» стал вторым хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки.

Брэди Ткачак: Восьмой номер снова это сделал. Тысяча голов — это безумный результат. Ты вообще можешь представить, сколько это? Тысяча празднований.

Мэттью Ткачак: Я вот, например, не природный снайпер, Брэди. Думаю, я и с учетом тренировок тысячу не забил за всю карьеру. А он делает это в лучшей лиге мира.

Брэди Ткачак: Он играет в лучшей лиге мира и такой: «Да, я просто забью 1000 голов». Это безумие.

Мэттью Ткачак: Поздравляю Овечкина с 1000 голов в НХЛ. Ему нужно еще около 15 шайб (14 — Спортс«“), чтобы обойти Гретцки по голам с учетом плей-офф. Надеюсь, у него получится. Я бы хотел это увидеть. Это еще один невероятный рекорд, который он может побить.

Брэди Ткачак: Было очень весело следить за погоней в прошлом году: все этого хотели.

Мэттью Ткачак: Не помню точно, где я был — в Чикаго или где-то на выезде на Западе, — но в день игры «Вашингтона» с «Айлендерс» я пожертвовал дневным сном, чтобы посмотреть ее.

Я такой: «Ну давай, пожалуйста, забей, раз уж я пожертвовал выносливостью на вечернюю игру». И он сделал это. Это было очень круто.

Федоров об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Кроме него, маловато плюсов, чтобы остаться в лиге. Но если есть силы, нужно добить эту тему, рекорд на века».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше