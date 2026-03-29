Овечкин против «Вегаса»: ассист, 1 бросок в створ, 3 промаха (1 — в штангу) и «минус 2» за 17:35 при 6:30 в большинстве. У него 57 очков в 74 играх в сезоне

На счету 40-летнего россиянина стало 57 (29+28) очков в 74 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».
Сегодня Александр (17:35, 6:30 — в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 2».
Он 1 раз бросил в створ ворот и 3 раза промахнулся (в том числе 1 бросок — в штангу), еще 2 попытки броска были заблокированы.
В серии буллитов из трех раундов нападающий не участвовал.
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше