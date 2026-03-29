Овечкин делит 5-е место в истории НХЛ с Фрэнсисом по очкам в гостевых играх (820). Выше идут Гретцки, Мессье, Ягр и Айзерман, Кросби — 8-й

На счету 40-летнего россиянина стало 57 (29+28) очков в 74 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».
За карьеру в рамках регулярок — 1680 (926+754) очков в 1565 играх. В том числе в гостях — 820 (475+345) баллов в 784 матчах.
Овечкин сравнялся с Роном Фрэнсисом (820 в 861 игре) по числу очков на выезде.
Выше идут Уэйн Гретцки (1298 в 742), Марк Мессье (880 в 875), Яромир Ягр (860 в 856) и Стив Айзерман (857 в 749).
Среди действующих игроков 2-е место занимает Сидни Кросби («Питтсбург», 789 в 707, 8-й результат в истории).
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше