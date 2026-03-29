Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по матчам за одну франшизу, обойдя Лидстрема

40-летний россиянин провел 1565-ю игру в лиге в рамках регулярных чемпионатов. Овечкин выступает за «Кэпиталс» с начала карьеры в НХЛ в 2005 году.
Он превзошел достижение Никласа Лидстрема (1564, «Детройт») и вышел на чистое третье место в истории НХЛ по числу игр за одну франшизу.
Второе место занимает Патрик Марло (1607, «Сан-Хосе»), лидирует Горди Хоу (1687 игр, «Детройт»).
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.