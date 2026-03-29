Тардиф не будет переизбираться на пост президента IIHF

В воскресенье Тардифу исполнилось 73 года. С 2006 по 2021 год он возглавлял Федерацию хоккея Франции. В 2010-м француз был избран в совет IIHF, где в разные годы являлся казначеем и председателем финансового комитета. В 2021 году на конгрессе в Санкт-Петербурге Тардиф по итогам голосования сменил на посту президента швейцарца Рене Фазеля, руководившего IIHF на протяжении 27 лет.