Тардиф не будет переизбираться на пост президента IIHF

Тардиф не будет переизбираться на пост президента Международной федерации хоккея.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Действующий президент Международной федерации хоккея (IIHF) француз Люк Тардиф принял решение не баллотироваться на новый срок, сообщается на сайте организации.

Тардиф является президентом IIHF с 2021 года. Француз останется в должности до завершения своих полномочий в октябре. Выборы главы организации состоятся на полугодовом конгрессе осенью.

«Учитывая прочное и стабильное положение федерации, Тардиф пришел к выводу, что сейчас подходящий момент покинуть пост президента. IIHF полностью уважает его решение не выдвигаться на новый срок и признает долгосрочное влияние его вклада. Господин Тардиф останется на своем посту до окончания срока полномочий в октябре, продолжая курировать текущие программы развития, коммерческие инициативы и подготовку к предстоящим событиям, включая, среди прочего, будущие чемпионаты мира и зимние Олимпийские игры 2030 года», — отмечается в заявлении.

В период президентства Тардифа сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF из-за ситуации на Украине. Это решение продлевалось несколько раз, отстранение действует с марта 2022 года.

В воскресенье Тардифу исполнилось 73 года. С 2006 по 2021 год он возглавлял Федерацию хоккея Франции. В 2010-м француз был избран в совет IIHF, где в разные годы являлся казначеем и председателем финансового комитета. В 2021 году на конгрессе в Санкт-Петербурге Тардиф по итогам голосования сменил на посту президента швейцарца Рене Фазеля, руководившего IIHF на протяжении 27 лет.