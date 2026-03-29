Фетисов назвал Тардифа самым бесполезным президентом IIHF

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Возглавляющий Международную федерацию хоккея (IIHF) француз Люк Тардиф, который покинет свой пост осенью, был самым бесполезным президентом этой организации. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз — в качестве тренера) Вячеслав Фетисов.
Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу IIHF сообщил, что Тардиф не будет переизбираться на пост президента. Француз был избран на эту должность в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге.
«Я помню, как в Санкт-Петербурге мы устроили фейерверк в честь избрания Тардифа. Он оказался самым бесполезным президентом в истории мирового хоккея, — сказал Фетисов. — Хотя, насколько я понимаю, мы потратили кучу денег на его избрание. Но имеем то, что имеем».
При Тардифе игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года вернулись на Олимпиаду, которая прошла в феврале этого года в Италии. «Он тут ни при чем, решение принимали НХЛ и профсоюз игроков. Он перед этим не повлиял на то, что НХЛ пропустила Олимпиаду (в 2022 году — прим. ТАСС). Лига посылает игроков тогда, когда ей это выгодно, когда ей неинтересно, они туда не ездят, и никакой Тардиф ей не указ», — пояснил Фетисов.
Олимпийский чемпион высказал мнение, кто может стать преемником Тардифа. «Чего мы ждем — какую-то Золушку или чудотворца, который придет и все поменяет. Может прийти человек еще хуже, и будем благодарить предыдущего. В ближайшей перспективе я каких-то изменений в международном хоккейном руководстве в плане отношений к нам и белорусам не вижу. Хотя я готов ошибаться», — сказал Фетисов.
Тардиф останется на посту главы IIHF до окончания срока полномочий в октябре. Тардифу 29 марта исполнилось 73 года. С 2006 по 2021 год он возглавлял Федерацию хоккея Франции, в 2021 году был избран президентом IIHF. Ранее курировал хоккей в Федерации ледовых видов спорта Франции. Членом IIHF француз стал в 2010 году. С 2022 года сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF.