Буре рассказал о ситуации с преемниками Тардифа на пост президента IIHF

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители российского хоккея хотят поддержать определенных специалистов, которые могут выдвинуться кандидатами на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом в интервью ТАСС рассказал специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре.
Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу IIHF сообщил, что француз Люк Тардиф не будет переизбираться на пост президента. Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил ТАСС, что за кресло президента развернется нешуточная борьба.
«У нас есть определенные люди, которых мы хотим поддержать. Вы узнаете об этом скоро», — сказал Буре.
Тардиф останется на посту главы IIHF до окончания срока полномочий в октябре. 29 марта ему исполнилось 73 года.
