Генменеджер «Вегаса» о смене тренера: «Нам нужны перемены, чтобы вернуться к ожидаемому от нас уровню игры. Торторелла — один из самых опытных и уважаемых тренеров в НХЛ»

«Голден Найтс» проиграли 6 из 7 последних матчей, но остаются на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе.
"Мы благодарим Брюса за его преданность нашему клубу и сообществу на протяжении четырех сезонов. Под его руководством мы достигли главной цели в 2023 году, завоевав Кубок Стэнли. Брюс навсегда останется в истории организации.
Сейчас мы считаем, что нам нужны перемены, чтобы вернуться к ожидаемому от нас уровню игры. Джон Торторелла — обладатель Кубка Стэнли, один из самых опытных и уважаемых тренеров в НХЛ.
Его руководство станет большим подспорьем для нашей команды в решающий момент сезона. Мы с нетерпением ждем встречи с Джоном в Вегасе", — сказал МакКриммон.