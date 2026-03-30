Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.23
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.10
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.89
П2
2.19
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.04
X
3.90
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
5
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Флорида
1
П1
X
П2

Карпухин об отмене гола «Ак Барса» в овертайме: «Судья ввел в заблуждение, мы начали радоваться раньше времени. Привыкли к этому: забили — хлоп, просмотр, отмена. Это часть игры»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о победе над «Трактором» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:2 2ОТ, 3−1 в серии).

На 69-й минуте гол казанцев в овертайме был отменен — шайба полностью не пересекла линию ворот. Видеопросмотр эпизода был инициирован центром видеоанализа КХЛ.

— Очень тяжелый матч, сильно устали — и мы, и соперник. Потом уже на свежую голову все разберем и сделаем выводы. Сейчас рады победе, восстанавливаемся и едем в Казань играть следующий матч.

— У вас был особый настрой на матчи в родном Челябинске?

— Не сказать, что был особенный настрой, но матчи в Челябинске проходят не так, как я представлял. Признаться честно, это для меня самая сложная серия ментально. Думал, что матчи будут, как в регулярке. Но теперь готов к этому.

— В овертайме ваша команда начала радоваться победе раньше времени, а гол отменили…

— Смешной момент. Судья ввел нас в заблуждение, и мы начали радоваться раньше времени, а потом он развел руки. Мы посмеялись и судьи посмеялись. Нормально отнеслись и поехали дальше работать. Возвращаться в игру было несложно. Мы привыкли к этому: забили — хлоп, просмотр, отмена. Это часть игры, это уже не в новинку.

— Теперь впереди максимально сложный матч в Казани?

— А какой был легкий? — сказал Карпухин.