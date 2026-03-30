Карпухин об отмене гола «Ак Барса» в овертайме: «Судья ввел в заблуждение, мы начали радоваться раньше времени. Привыкли к этому: забили — хлоп, просмотр, отмена. Это часть игры»

На 69-й минуте гол казанцев в овертайме был отменен — шайба полностью не пересекла линию ворот. Видеопросмотр эпизода был инициирован центром видеоанализа КХЛ.
— Очень тяжелый матч, сильно устали — и мы, и соперник. Потом уже на свежую голову все разберем и сделаем выводы. Сейчас рады победе, восстанавливаемся и едем в Казань играть следующий матч.
— У вас был особый настрой на матчи в родном Челябинске?
— Не сказать, что был особенный настрой, но матчи в Челябинске проходят не так, как я представлял. Признаться честно, это для меня самая сложная серия ментально. Думал, что матчи будут, как в регулярке. Но теперь готов к этому.
— В овертайме ваша команда начала радоваться победе раньше времени, а гол отменили…
— Смешной момент. Судья ввел нас в заблуждение, и мы начали радоваться раньше времени, а потом он развел руки. Мы посмеялись и судьи посмеялись. Нормально отнеслись и поехали дальше работать. Возвращаться в игру было несложно. Мы привыкли к этому: забили — хлоп, просмотр, отмена. Это часть игры, это уже не в новинку.
— Теперь впереди максимально сложный матч в Казани?
— А какой был легкий? — сказал Карпухин.