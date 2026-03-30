Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.23
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.10
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.89
П2
2.19
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.04
X
3.95
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
5
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Флорида
1
П1
X
П2

Кросби и Малкин приняли участие в тренировке «Питтсбурга» в воскресенье. Они могут сыграть в матче с «Айлендерс»

Форварды «Питтсбурга» Сидни Кросби и Евгений Малкин приняли участие в тренировке команды в воскресенье.

Оба нападающих занимались с полным контактом. Они могут сыграть в сегодняшнем матче с «Айлендерс» — конкурентом в борьбе за место в плей-офф (начало по московскому времени — 31 марта в 02:00).

Напомним, что 38-летний Кросби пропустил матч с «Далласом» из-за травмы нижней части тела. Он не стал комментировать предположение, что это рецидив травмы колена, полученной на Олимпиаде-2026. Канадец — лучший бомбардир команды с 64 (28+36) очками в 61 игре в сезоне.

39-летний Малкин пропустил 3 матча подряд из-за травмы руки. Россиянин занимает 5-е место в списке бомбардиров команды с 52 (15+37) баллами в 50 играх.

Добавим, что форварды пенсильванцев Брайан Раст и Ноэль Аччари пропустили занятие в воскресенье. При этом их участие в следующем матче также не исключено.

