Кросби и Малкин приняли участие в тренировке «Питтсбурга» в воскресенье. Они могут сыграть в матче с «Айлендерс»

Оба нападающих занимались с полным контактом. Они могут сыграть в сегодняшнем матче с «Айлендерс» — конкурентом в борьбе за место в плей-офф (начало по московскому времени — 31 марта в 02:00).
Напомним, что 38-летний Кросби пропустил матч с «Далласом» из-за травмы нижней части тела. Он не стал комментировать предположение, что это рецидив травмы колена, полученной на Олимпиаде-2026. Канадец — лучший бомбардир команды с 64 (28+36) очками в 61 игре в сезоне.
39-летний Малкин пропустил 3 матча подряд из-за травмы руки. Россиянин занимает 5-е место в списке бомбардиров команды с 52 (15+37) баллами в 50 играх.
Добавим, что форварды пенсильванцев Брайан Раст и Ноэль Аччари пропустили занятие в воскресенье. При этом их участие в следующем матче также не исключено.