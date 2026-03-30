Мама Овечкина о 1000 шайб Александра в НХЛ: «Все 20 с лишним лет ночью не сплю — конечно, я смотрела тот матч. Радуюсь его игре и голам»

Александр Овечкин стал вторым хоккеистом после Уэйна Гретцки, которому удалось забить 1000 голов в лиге с учетом плей-офф.
"Конечно, я смотрела тот матч. Каждый раз смотрю. Все 20 с лишним лет ночью не сплю.
Смотрю игры и радуюсь Сашиным голам, радуюсь его игре. У нас все под контролем", — сказала Овечкина.
В этом сезоне на счету 40-летнего капитана «Вашингтона» 57 (29+28) очков в 74 матчах при полезности «минус 3».
Мама Овечкина о том, что Александр сделает первым делом после приезда в Москву: «Землю будет целовать, когда выйдет из самолета».
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.