Путин наградил Павла Буре орденом

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре указом президента России Владимира Путина награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщается на официальном портале правовой информации.
Буре, которому 31 марта исполнится 55 лет, награжден за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.
Буре начинал карьеру в московском ЦСКА и дважды становился чемпионом СССР. С 1991 года он выступал в Национальной хоккейной лиге, где играл за «Ванкувер Кэнакс», «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего Буре провел в НХЛ 702 матча, забросив 437 шайб. За скорость форвард получил прозвище «Русская ракета».
Со сборной России Буре выиграл серебро Олимпиады-1998 в Нагано и бронзу — в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, а также чемпионат мира в 1990 году. В 2012 году его включили в Зал славы НХЛ, а в 2015-м он стал первым россиянином, чей номер клуб НХЛ вывел из обращения.