Уход Тардифа с поста президента IIHF: хорошо это или плохо для России

Публично объявив о нежелании выставлять свою кандидатуру и желании больше времени проводить с семьей, Тардиф оставляет после своего правления впечатление, что на посту президента IIHF он был временщиком. И на его фоне предыдущий президент организации Рене Фазель (которого сейчас в IIHF стараются поменьше вспоминать) как руководитель выглядит глыбой. Сторонники Тардифа могут привести аргумент, что тому не хватило времени для осуществления крупных проектов, таких как организация чемпионатов мира в восточноевропейских странах и появление игроков Национальной хоккейной лиги на нескольких Олимпиадах, как это было при Фазеле. Однако Тардиф, хоть ему и 73 года, вполне мог постараться стать долгожителем на руководящем посту. Но он не станет им, потому что, видимо, понял, что для него это неподъемная ноша. Если Фазель примирял, убеждал, уговаривал, то Тардиф уже после февраля 2022 года, безвольно согласившись на отстранение такого крупного игрока в мировом хоккее, как Россия, четыре года ничего не делал для исправления ситуации.