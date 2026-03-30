Уход Тардифа с поста президента IIHF: хорошо это или плохо для России

Француз канадского происхождения Люк Тардиф не станет переизбираться на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF) этой осенью. Можно допустить, что в течение периода до конца мая (крайний срок подачи заявок на выборы) он передумает, но в это слабо верится. Иначе федерация не подошла бы основательно к такому событию, объявив об этом на своем сайте и приложив личное заявление Тардифа. Ввязаться в предвыборную борьбу функционера может побудить только чрезвычайная ситуация, если таковая сложится. Но он по итогам своей работы за пять лет не доказал, что является руководителем, способным навести порядок, объединить сторонников различных направлений ради общего дела. Волевым можно назвать только его решение об уходе.
Публично объявив о нежелании выставлять свою кандидатуру и желании больше времени проводить с семьей, Тардиф оставляет после своего правления впечатление, что на посту президента IIHF он был временщиком. И на его фоне предыдущий президент организации Рене Фазель (которого сейчас в IIHF стараются поменьше вспоминать) как руководитель выглядит глыбой. Сторонники Тардифа могут привести аргумент, что тому не хватило времени для осуществления крупных проектов, таких как организация чемпионатов мира в восточноевропейских странах и появление игроков Национальной хоккейной лиги на нескольких Олимпиадах, как это было при Фазеле. Однако Тардиф, хоть ему и 73 года, вполне мог постараться стать долгожителем на руководящем посту. Но он не станет им, потому что, видимо, понял, что для него это неподъемная ноша. Если Фазель примирял, убеждал, уговаривал, то Тардиф уже после февраля 2022 года, безвольно согласившись на отстранение такого крупного игрока в мировом хоккее, как Россия, четыре года ничего не делал для исправления ситуации.
Становится понятным, что Тардифа, несмотря на то что в IIHF будут говорить о его достижении в виде появления концепции развития хоккея ICE 26 (она выглядит правдоподобной пока больше на бумаге), мало кто, особенно в России, воспринимал как большого руководителя. Его уход особо на нынешнее положение России не повлияет, поскольку главную роль в принятии решений Тардиф не играл.
Лояльность еще ничего не значит
Поворотным моментом в плане возможного возвращения отечественных команд на мировые хоккейные арены будет ноябрь-декабрь, когда совет IIHF должен будет обсудить возможность возвращения российских и белорусских юниоров к сезону-2027/28 в рамках рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Обсуждать этот вопрос совет будет уже в новом составе и с новым президентом организации после выборов на полугодовом конгрессе в конце сентября.
Многие из нынешних членов совета работают в мировом хоккее не один десяток лет и были выбраны в него пять лет назад. Есть и такие, как немец Франц Райндль, которые в совете находятся уже давно. Как видится, новый президент IIHF будет избран именно из членов совета. При Тардифе сторонники недопуска сборных России и Белоруссии до окончания специальной военной операции преобладали, и не хочется думать, что так будет и после выборов.
На последнем выборном конгрессе IIHF в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге в России рассчитывали на победу Райндля, который проиграл на фоне его обвинений в коррупции. Однако, оставшись в совете, Райндль, даже если он и был лояльным России, влияния на ключевые решения не оказал. Вполне возможно, что основная борьба за кресло президента развернется между тремя вице-президентами IIHF — чехом Петром Бржизой (известным в прошлом вратарем), канадцем Бобом Николсоном и датчанином Хенриком Бах-Нильсеном. Если так оно и будет, то надеяться на существенное потепление к России не стоит, учитывая политическую позицию их стран.
Мы едва не забыли и еще одного вице-президента IIHF, самого молодого из этой четверки, Айваза Оморканова, который представляет в совете азиатский регион (Киргизию). Остающийся перспективным для развития мирового хоккея регион, а также свежий взгляд наверняка должны помочь ему по-новому и, главное, трезво оценить околохоккейную ситуацию в мире. Главным минусом по отношению к Оморканову является недостаток опыта такой работы, тем более что в таких организациях возраст и стаж имеют большое значение. Тут вспоминается рассказ бывшего журналиста ТАСС и друга Фазеля Всеволода Кукушкина, работавшего многие годы синхронным переводчиком на конгрессах IIHF. Кукушкин вспомнил, как Фазель не смог принять участие в выборах президента МОК в 2013 году только потому, что на них пошел его более старший по стажу соотечественник Деннис Освальд.
Нельзя забывать и о том, что в IIHF, как и во многих других спортивных организациях, президент не является авторитарной фигурой и прислушивается к мнению всех членов совета, включая наиболее авторитетных. Тардиф испытал давление на себя со стороны, включая представителей таких стран, как Финляндия (в нынешнем совете двое финнов), Швеция, Латвия. Можно вспомнить, что и Фазель вынужден был в 2021 году переносить чемпионат мира из Минска, когда там проходили митинги оппозиции, в Латвию под давлением спонсоров IIHF. Поэтому, если президентом организации станет человек, более-менее лояльный к России, радоваться этому будет рано.