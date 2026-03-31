Гришин о драке в матче с «Авангардом»: «Пастухов молодец, Долженков — габаритный парень, на голову выше, но Илья показал мужской характер. Он здорово выглядел в этом бою»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о драке защитника Ильи Пастухова с нападающим «Авангарда» Кириллом Долженковым в матче плей-офф.

Источник: Спортс‘’

«Нефтехимик» проиграл «Авангарду» в четвертом матче серии первого раунда (2:5, 1−3). Пастухов и Долженков подрались на 49-й минуте игры.

— Я никогда не прошу и никогда в карьере не просил о драке. Ребята все сами спонтанно решают. Со своей стороны таких посылов не давал.

— Как оцените бой? На наш взгляд он получился очень зрелищным.

— Зрителям понравилось, это тоже элемент игры. Илья (Пастухов) молодец, Кирилл (Долженков) — габаритный парень, на голову выше, но Илья для своих болельщиков показал мужской характер, считаю, что он здорово выглядел в этом бою.

— В этой серии идет очень много треш-тока, много уничижительных разговоров. Насколько важен импульс в виде драки для команды перед следующим матчем?

— Эти стычки постоянно возникали, просто этот бой самый яркий. Я считаю так: надо меньше говорить и больше делать, — сказал Гришин.

«Авангард» обыграл «Нефтехимик» (5:2) в 4-м матче и ведет 3−1 в серии. Волков набрал 2+1, Прохоркин сделал дубль.