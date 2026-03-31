Фанаты скандировали «Кудашов» после вылета московского «Динамо» из плей-офф

Команда уступила минскому «Динамо» (0−4) в серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» не прошло 1-й раунд Кубка Гагарина впервые с 2023 года.
Во время рукопожатий после окончания игры в трансляции было слышно, как болельщики скандировали: «Кудашов!».
Напомним, Вячеслав Козлов возглавил клуб в ноябре 2025 года, сменив Алексея Кудашова на посту главного тренера.
Московское «Динамо» — главное разочарование сезона КХЛ. Теперь официально.