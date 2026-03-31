Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
2
:
Торонто
1
П1
1.51
X
6.50
П2
9.50
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
0
:
Ванкувер
1
П1
2.20
X
4.60
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
2
:
Сент-Луис
2
П1
2.56
X
4.90
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
6
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
П1
2.15
X
4.08
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Питтсбург
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Пыленков про 0−4 от Минска: «Динамо» забило мало голов. В двух матчах уступили в овертайме. Дальше идет лучшая команда"

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков оценил вылет из 1-го раунда Кубка Гагарина после поражения от минского «Динамо» (0−4).

Источник: Спортс‘’

— Что было не так в этой серии?

— Мы забили мало голов. Поэтому такой результат.

— До серии вы думали, что можете на равных с ними биться? Там очень сильная команда.

— Но у нас тоже есть неплохая команда, много лидеров. Счет начинался с 0−0. К сожалению, так получилось.

— Вы видите себя в новом «Динамо»? Впереди — большая перестройка.

— А вы откуда знаете, что она будет?

— К этому все идет.

— Вам виднее, я не знаю. Но у меня есть контракт с «Динамо» еще на один год. Поживем — увидим.

— Не пожалели, что в том году продлили контракт? Могли бы уехать в НХЛ.

— Всему свое время. Нет, не пожалел. У нас отличная команда, коллектив. Увы, так получилось, что в этом сезоне от нас ушли Алексей Николаевич [Кудашов] и Андрей Борисович [Скопинцев]. Потом команда собралась, но плей‑офф не удался.

— Их уход стал причиной такого результата?

— Было неприятно, да.

— Вы верите в то, что сезон закончен?

— С трудом. В двух матчах уступили в овертайме. Тяжелая серия. К сожалению, дальше идет лучшая команда, — сказал Пыленков.