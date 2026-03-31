Пыленков про 0−4 от Минска: «Динамо» забило мало голов. В двух матчах уступили в овертайме. Дальше идет лучшая команда"

— Что было не так в этой серии?
— Мы забили мало голов. Поэтому такой результат.
— До серии вы думали, что можете на равных с ними биться? Там очень сильная команда.
— Но у нас тоже есть неплохая команда, много лидеров. Счет начинался с 0−0. К сожалению, так получилось.
— Вы видите себя в новом «Динамо»? Впереди — большая перестройка.
— А вы откуда знаете, что она будет?
— К этому все идет.
— Вам виднее, я не знаю. Но у меня есть контракт с «Динамо» еще на один год. Поживем — увидим.
— Не пожалели, что в том году продлили контракт? Могли бы уехать в НХЛ.
— Всему свое время. Нет, не пожалел. У нас отличная команда, коллектив. Увы, так получилось, что в этом сезоне от нас ушли Алексей Николаевич [Кудашов] и Андрей Борисович [Скопинцев]. Потом команда собралась, но плей‑офф не удался.
— Их уход стал причиной такого результата?
— Было неприятно, да.
— Вы верите в то, что сезон закончен?
— С трудом. В двух матчах уступили в овертайме. Тяжелая серия. К сожалению, дальше идет лучшая команда, — сказал Пыленков.