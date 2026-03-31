Кросби вышел на 3-е место в истории НХЛ по играм с 2+ очками (514). Больше их только у Гретцки и Ягра

На счету 38-летнего канадца стало 66 (28+38) очков в 62 играх в текущем сезоне.
За карьеру в лиге в рамках регулярок — 1753 (653+1100) балла в 1414 играх.
В 514 из этих 1414 игр Кросби набирал не менее 2 очков.
По числу таких матчей он вышел на чистое 3-е место в истории лиги, обогнав Марселя Дионна и Марка Мессье (у обоих — по 513). Выше идут лишь Уэйн Гретцки (824) и Яромир Ягр (540).
В топ-5 среди действующих игроков также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 465, 11-й результат в истории), Евгений Малкин («Питтсбург», 373, 28-й), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 369, 30-й) и Патрик Кэйн («Детройт», 366, 31-й).
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.