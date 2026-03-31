Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
3
:
Торонто
4
Все коэффициенты
П1
42.00
X
5.63
П2
9.50
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
3
:
Ванкувер
2
Все коэффициенты
П1
1.17
X
5.50
П2
32.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.08
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.91
П2
3.23
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.00
П2
3.55
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.09
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
9
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Питтсбург
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Кросби вышел на 3-е место в истории НХЛ по играм с 2+ очками (514). Больше их только у Гретцки и Ягра

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (8:3).

Источник: Спортс‘’

На счету 38-летнего канадца стало 66 (28+38) очков в 62 играх в текущем сезоне.

За карьеру в лиге в рамках регулярок — 1753 (653+1100) балла в 1414 играх.

В 514 из этих 1414 игр Кросби набирал не менее 2 очков.

По числу таких матчей он вышел на чистое 3-е место в истории лиги, обогнав Марселя Дионна и Марка Мессье (у обоих — по 513). Выше идут лишь Уэйн Гретцки (824) и Яромир Ягр (540).

В топ-5 среди действующих игроков также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 465, 11-й результат в истории), Евгений Малкин («Питтсбург», 373, 28-й), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 369, 30-й) и Патрик Кэйн («Детройт», 366, 31-й).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше