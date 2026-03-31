Селебрини — 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 100+ очков за сезон в возрасте до 20 лет. В списке также Гретцки, Лемье, Кросби, Хаверчак и Карсон

На счету 19-летнего канадца 101 (38+63) очко в 72 играх в текущем сезоне. Он стал 4-м игроком, достигшим отметки 100 очков в этой регулярке.
В истории лиги Макклин стал 6-м игроком, кому удалось набрать 100 очков в возрасте до 20 лет. В XXI веке — вторым.
Ранее в список вошли Уэйн Гретцки (137, 1979/80, «Эдмонтон»), Дэйл Хаверчак (103, 1981/82, «Виннипег»), Марио Лемье (100, 1984/85, «Питтсбург»), Джимми Карсон (1987/88, 107, «Лос-Анджелес») и Сидни Кросби (102, 2005/06 и 120, 2006/07, «Питтсбург»).