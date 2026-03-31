Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
3
:
Торонто
4
Все коэффициенты
П1
34.00
X
5.63
П2
9.50
Вегас
3
:
Ванкувер
2
Все коэффициенты
П1
1.17
X
5.50
П2
32.00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.08
П2
3.20
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.91
П2
3.23
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.00
П2
3.55
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.09
П2
3.80
Сан-Хосе
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Колорадо
9
:
Калгари
2
П1
X
П2
Айлендерс
3
:
Питтсбург
8
П1
X
П2
Спартак
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
ОТ
Динамо М
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Нефтехимик
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Селебрини — 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 100+ очков за сезон в возрасте до 20 лет. В списке также Гретцки, Лемье, Кросби, Хаверчак и Карсон

Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:3, третий период).

На счету 19-летнего канадца 101 (38+63) очко в 72 играх в текущем сезоне. Он стал 4-м игроком, достигшим отметки 100 очков в этой регулярке.

В истории лиги Макклин стал 6-м игроком, кому удалось набрать 100 очков в возрасте до 20 лет. В XXI веке — вторым.

Ранее в список вошли Уэйн Гретцки (137, 1979/80, «Эдмонтон»), Дэйл Хаверчак (103, 1981/82, «Виннипег»), Марио Лемье (100, 1984/85, «Питтсбург»), Джимми Карсон (1987/88, 107, «Лос-Анджелес») и Сидни Кросби (102, 2005/06 и 120, 2006/07, «Питтсбург»).