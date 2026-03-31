Руа о 3:8 от «Питтсбурга»: «Одна из худших игр “Айлендерс” в защите за последнее время. Неприятно так позориться перед своими болельщиками»

"Это была одна из худших наших игр в защите за последнее время. Мы не можем давать сопернику столько шансов и надеяться, что сможем выиграть.
Неприятно так позориться перед своими болельщиками. Нам нужно собраться с силами и как следует подготовиться к завтрашнему вечеру", — сказал Руа.
Клуб с Лонг-Айленда остался в зоне плей-офф, он находится на третьем месте в Столичном дивизионе с 89 очками в 75 играх.
В следующем матче «островитяне» сыграют в гостях с «Баффало» (начало по московскому времени — 1 апреля в 02:00).