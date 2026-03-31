Доми провел 2 драки в матче с «Анахаймом» — с Гудасом и Минтюковым. В бой с капитаном «Дакс», нанесшим травму Мэттьюсу в прошлой игре, он вступил на 3-й секунде

Уже на 3-й секунде игры начался его бой с капитаном «Дакс» Радко Гудасом, травмировавшим форварда «Лифс» Остона Мэттьюса в прошлой встрече двух команд. Тогда за капитана команды никто не заступился, чем был недоволен главный тренер команды Крэйг Беруби.
Доми удалось нанести несколько ударов, судьи с трудом разняли бойцов и выписали им по 5 минут штрафа. Посетители портала HockeyFights единогласно отдали победу сыну бывшего тафгая Тая Доми.
В середине второго периода Доми вступил в драку с защитником калифорнийцев Павлом Минтюковым, до этого участвовавшим в стычке с молодым форвардом «Торонто» Истоном Коуэном.
Игрок «Лифс» был наказан как зачинщик (10 минут штрафа), ему отдали преимущество и в этом столкновении. Для россиянина драка стала первой в лиге, он получил 5 минут штрафа.