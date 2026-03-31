17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Торонто
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Ванкувер
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Сент-Луис
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
9
:
Калгари
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Питтсбург
8
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Локомотив
2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
Динамо Мн
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Авангард
5
Доми провел 2 драки в матче с «Анахаймом» — с Гудасом и Минтюковым. В бой с капитаном «Дакс», нанесшим травму Мэттьюсу в прошлой игре, он вступил на 3-й секунде

Форвард «Торонто» Макс Доми набрал 15 минут штрафа за две драки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:4 ОТ).

Уже на 3-й секунде игры начался его бой с капитаном «Дакс» Радко Гудасом, травмировавшим форварда «Лифс» Остона Мэттьюса в прошлой встрече двух команд. Тогда за капитана команды никто не заступился, чем был недоволен главный тренер команды Крэйг Беруби.

Доми удалось нанести несколько ударов, судьи с трудом разняли бойцов и выписали им по 5 минут штрафа. Посетители портала HockeyFights единогласно отдали победу сыну бывшего тафгая Тая Доми.

В середине второго периода Доми вступил в драку с защитником калифорнийцев Павлом Минтюковым, до этого участвовавшим в стычке с молодым форвардом «Торонто» Истоном Коуэном.

Игрок «Лифс» был наказан как зачинщик (10 минут штрафа), ему отдали преимущество и в этом столкновении. Для россиянина драка стала первой в лиге, он получил 5 минут штрафа.