17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Торонто
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Ванкувер
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Сент-Луис
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
9
:
Калгари
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Питтсбург
8
Депутат Журова считает хорошей идеей выдвинуть Овечкина на пост главы ИИХФ: «Вопрос, нужно ли это Саше. Если ему это интересно, у него точно получится»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает хорошей идеей дать нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину возможность возглавить Международную федерацию хоккея.

Источник: Спортс‘’

Ранее Люк Тардиф сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.

Он был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

"Идея хорошая, и я понимаю, что все это могут поддержать. Но вопрос, нужно ли это Саше. Например, в данный момент он действующий хоккеист с контрактом, потом болельщики наверняка захотят увидеть его в России, а выборы должны состояться сейчас.

Если говорить о будущем, то нужно понимать интересы Саши. Может быть, он хочет заниматься чем-то другим, не организационными моментами. Но если ему это интересно, то у него точно получится", — заявила Журова.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
