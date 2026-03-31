Тюкавин об Овечкине: «Надеюсь, он догонит и обойдет Гретцки по шайбам в регулярках и плей-офф. Верю, что Саня это сделает, вся страна болеет за него»

На счету Овечкина 926 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом по этому показателю. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1003 голами, уступая Гретцки (1016).
"После 1000-й шайбы мы списались с Александром Овечкиным, он мне ответил, мы на связи, хочу его также поздравить с последним хет-триком.
Надеюсь, что он догонит и обойдет Уэйна Гретцки по шайбам в регулярках и плей-офф. Верю, что Саня это сделает, вся страна болеет за него", — сказал Тюкавин.
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.Читать дальше