Гатиятулин о победе в овертайме 5-го матча серии с «Трактором»: «Ребята доставали из себя, проявили самоотверженность и характер. Хорошая командная победа “Ак Барса”

— Хорошая командная победа. Тяжелый, непростой матч, как и все в этой серии. Ребята доставали из себя, проявили самоотверженность и характер.
— Быстрый гол?
— Прошлый рекорд случился, когда я тренировал «Трактор». Сейчас Артем [Галимов] убрал меня из этой статистики.
Всегда акцентируем внимание на начало матча. Понимали, что будет непросто, у соперника одна из лучших атак в лиге, они хорошо владеют шайбой. Сложно отбирать ее, поэтому было много брака, излишняя суета. Но у нас было достаточно моментов.
— Вместо броска искали лишний пас?
— В перерыве обратили внимание ребят на это — создаем хорошие моменты, не нужно улучшать. Соперник много блокировал, и, когда мы создавали опасные ситуации, не все доходило до створа.
— Как оцените результативность Галимова?
— Это закономерность. После прошлого сезона у него не все получалось, особенно в начале чемпионата. Он заслужил все через работу. Мы терпеливо ждали, говорили, что не нужно зацикливаться на этом, а работать на команду — это вознаграждается.
— Что можете сказать про удаление за гаджет на льду?
— Любое удаление может повлиять на ход матча. Хорошо, что все обошлось. Работаем в дополнительной программе, и это первый случай за сезон, когда датчик выпал. Подумаем, стоит ли их использовать в такой важный период.
— Важно ли для вас обыграть «Трактор»?
— Каждая текущая серия принципиальна. С некоторыми из ребят я начинал карьеру в детской школе, вложил часть труда в их развитие, в первой команде тренировал их. Скорее это было чувство соперничества, — сказал главный тренер «Ак Барса».