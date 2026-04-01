Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.04
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
2
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
6
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Гатиятулин о победе в овертайме 5-го матча серии с «Трактором»: «Ребята доставали из себя, проявили самоотверженность и характер. Хорошая командная победа “Ак Барса”

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Трактором» (2:1 ОТ) в пятом матче серии Кубка Гагарина и выход в следующий раунд.

Источник: Спортс‘’

— Хорошая командная победа. Тяжелый, непростой матч, как и все в этой серии. Ребята доставали из себя, проявили самоотверженность и характер.

— Быстрый гол?

— Прошлый рекорд случился, когда я тренировал «Трактор». Сейчас Артем [Галимов] убрал меня из этой статистики.

Всегда акцентируем внимание на начало матча. Понимали, что будет непросто, у соперника одна из лучших атак в лиге, они хорошо владеют шайбой. Сложно отбирать ее, поэтому было много брака, излишняя суета. Но у нас было достаточно моментов.

— Вместо броска искали лишний пас?

— В перерыве обратили внимание ребят на это — создаем хорошие моменты, не нужно улучшать. Соперник много блокировал, и, когда мы создавали опасные ситуации, не все доходило до створа.

— Как оцените результативность Галимова?

— Это закономерность. После прошлого сезона у него не все получалось, особенно в начале чемпионата. Он заслужил все через работу. Мы терпеливо ждали, говорили, что не нужно зацикливаться на этом, а работать на команду — это вознаграждается.

— Что можете сказать про удаление за гаджет на льду?

— Любое удаление может повлиять на ход матча. Хорошо, что все обошлось. Работаем в дополнительной программе, и это первый случай за сезон, когда датчик выпал. Подумаем, стоит ли их использовать в такой важный период.

— Важно ли для вас обыграть «Трактор»?

— Каждая текущая серия принципиальна. С некоторыми из ребят я начинал карьеру в детской школе, вложил часть труда в их развитие, в первой команде тренировал их. Скорее это было чувство соперничества, — сказал главный тренер «Ак Барса».