П1
3.04
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.42
Ларионов о голкиперах СКА: «И Плешков, и Иванов провели хороший сезон, даже очень. В серии с ЦСКА, который постоянно у тебя “на кухне”, вратарям не совсем комфортно. 4-й гол предрешил исход»

Игорь Ларионов прокомментировал выбор вратаря на пятый матч серии с ЦСКА, ставший последним для СКА в этом плей-офф FONBET КХЛ.

Источник: Спортс‘’

— Сегодня ЦСКА снова активно играл на пятаке. Это изменения соперника или ваши недоработки?

— Мы об этом говорили и знали, что соперник на этом живет: броски, трафик перед воротами, давление на вратаря, попытки залезть под кожу. Мы предупреждали защитников, центральных нападающих, чтобы давали вратарю зону видимости и не позволяли мешать ему. Но не всегда это получается.

Четвертый гол, который, по сути, предрешил исход матча, был забит именно в такой ситуации, о которой вы говорите. Ошибки в обороне нужно было исправлять, но, к сожалению, этого не произошло.

— Почему в Москве против ЦСКА играл Плешков, а в Петербурге — Иванов?

— Мы это обсуждали и весь сезон действовали так. Оба вратаря — и Плешков, и Иванов — получают необходимый опыт. Считаю, что оба провели хороший сезон. Даже очень хороший сезон.

Сегодня решили поставить Плешкова, потому что он провел два сильных матча в Москве, а Иванов слегка подустал. Для этих ребят серия непростая — игра против команды, которая постоянно у тебя «на кухне», когда вратарям не совсем комфортно. Поэтому выбрали Плешкова.

И, несмотря на счет 2:6, считаю, что он провел хорошую серию, — сказал главный тренер СКА.