Ларионов о голкиперах СКА: «И Плешков, и Иванов провели хороший сезон, даже очень. В серии с ЦСКА, который постоянно у тебя “на кухне”, вратарям не совсем комфортно. 4-й гол предрешил исход»

— Сегодня ЦСКА снова активно играл на пятаке. Это изменения соперника или ваши недоработки?
— Мы об этом говорили и знали, что соперник на этом живет: броски, трафик перед воротами, давление на вратаря, попытки залезть под кожу. Мы предупреждали защитников, центральных нападающих, чтобы давали вратарю зону видимости и не позволяли мешать ему. Но не всегда это получается.
Четвертый гол, который, по сути, предрешил исход матча, был забит именно в такой ситуации, о которой вы говорите. Ошибки в обороне нужно было исправлять, но, к сожалению, этого не произошло.
— Почему в Москве против ЦСКА играл Плешков, а в Петербурге — Иванов?
— Мы это обсуждали и весь сезон действовали так. Оба вратаря — и Плешков, и Иванов — получают необходимый опыт. Считаю, что оба провели хороший сезон. Даже очень хороший сезон.
Сегодня решили поставить Плешкова, потому что он провел два сильных матча в Москве, а Иванов слегка подустал. Для этих ребят серия непростая — игра против команды, которая постоянно у тебя «на кухне», когда вратарям не совсем комфортно. Поэтому выбрали Плешкова.
И, несмотря на счет 2:6, считаю, что он провел хорошую серию, — сказал главный тренер СКА.