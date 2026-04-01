Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
2
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
6
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Марат Хайруллин о вылете СКА от ЦСКА: «Равная серия, удача была на их стороне. Мы пропустили пару голов от коньков. Неплохо играли, много создавали»

Марат Хайруллин прокомментировал вылет СКА из Кубка Гагарина от ЦСКА (1−4).

— Какие мысли о серии с ЦСКА?

— Можно сказать, это была равная серия. Просто нюансы решили исход игры. Плюс мы пропустили пару голов, которые у них залетели от коньков. И удача была на их стороне. Но эту удачу надо тоже заслужить. ЦСКА — хорошая команда, их с победой.

— Игорь Ларионов сказал на пресс‑конференции, что у СКА было тотальное невезение. Согласны?

— Это не главный фактор, конечно. Не нужно искать какие‑то оправдания. Да, было у них где‑то везение. Мы достаточно неплохо играли, много создавали. Но, как мы знаем, ЦСКА хорошо обороняется. А мы не нашли ключик, чтобы забивать больше двух шайб за матч, — сказал форвард.