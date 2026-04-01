Овечкин забросил 30+ шайб в 20 сезонах в НХЛ из 21 и обновил рекорд лиги

40-летний россиянин забросил 30-ю шайбу в нынешнем сезоне.
Александр достиг отметки 30 шайб за чемпионат в 20 сезонах в лиге из 21. Исключением стал сокращенный из-за пандемии коронавируса сезон-2020/21 (24 шайбы в 45 играх).
Овечкин обновил свой рекорд НХЛ по числу сезонов с 30+ голами. На втором месте идет Майк Гартнер (17), на третьем — Яромир Ягр (15). За ними следуют Уэйн Гретцки, Марсель Дионн и Горди Хоу (по 14).
Овечкин забил 1004-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 927-й — в регулярках. До рекорда Гретцки — 12 шайб.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ.