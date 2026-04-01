Овечкин — 4-й игрок в истории НХЛ с 30 голами за регулярку в 40+ лет

Этот гол стал 30-м в текущем сезоне для 40-летнего форварда.
Овечкин стал четвертым хоккеистом в истории лиги, которому удалось забить 30 голов за регулярку в возрасте 40 лет и старше.
Ранее подобного результата смогли достигнуть Горди Хоу (дважды, 44 гола в сезоне-1968/69 и 31 гол в сезоне-1969/70), Джонни Бьюсик (36 голов в сезоне-1975/76) и Теему Селянне (31 гол в сезоне-2010/11).
Овечкин забил 1004-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 927-й — в регулярках. До рекорда Гретцки — 12 шайб.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.