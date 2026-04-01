Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Эдмонтон
2
:
Сиэтл
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.60
П2
12.25
Хоккей. НХЛ
2-й период
Чикаго
1
:
Виннипег
1
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.75
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало
4
:
Айлендерс
2
Все коэффициенты
П1
7.40
X
4.90
П2
84.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон
5
:
Филадельфия
4
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.90
П2
96.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус
2
:
Каролина
2
Все коэффициенты
П1
3.78
X
2.40
П2
3.66
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй
1
:
Монреаль
3
Все коэффициенты
П1
34.00
X
17.00
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.32
П2
6.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
2
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
6
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Овечкин — 4-й игрок в истории НХЛ с 30 голами за регулярку в 40+ лет

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Филадельфии» (3:2, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Этот гол стал 30-м в текущем сезоне для 40-летнего форварда.

Овечкин стал четвертым хоккеистом в истории лиги, которому удалось забить 30 голов за регулярку в возрасте 40 лет и старше.

Ранее подобного результата смогли достигнуть Горди Хоу (дважды, 44 гола в сезоне-1968/69 и 31 гол в сезоне-1969/70), Джонни Бьюсик (36 голов в сезоне-1975/76) и Теему Селянне (31 гол в сезоне-2010/11).

Овечкин забил 1004-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 927-й — в регулярках. До рекорда Гретцки — 12 шайб.

