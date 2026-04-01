Шестеркин подрался с Маркстремом в матче «Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Игорь — 3-й подравшийся российский вратарь в сезоне НХЛ

Это произошло на десятой минуте третьего периода.
Эпизод начался с того, что форвард «Дэвилс» Пол Коттер въехал в российского голкипера, из-за чего вратарь оказался на льду.
После этого возникла потасовка, сам Шестеркин также подъехал в сторону Коттера, которого держал хоккеист нью-йоркцев Владислав Гавриков.
В этот момент к воротам Шестеркина приехал голкипер «Нью-Джерси» Маркстрем — и между вратарями началась драка, в которой Игорь сумел первым отправить оппонента на лед.
Шестеркин стал уже третьим российским голкипером, который подрался в нынешнем сезоне. Ранее Сергей Бобровский подрался с Алексом Недельковичем, а Андрей Василевский — с Джереми Свайменом.