Форвард СКА Хайруллин: «У меня закончился контракт. Выйду на рынок и буду рассматривать все варианты»

29‑летний форвард набрал 49 (19+30) очков в 67 матчах регулярки FONBET КХЛ, добавив к ним 3 (0+3) очка в 5 играх плей‑офф.
— Какое у вас будущее? Вы остаетесь в СКА?
— У меня закончился контракт. Скорее всего, я выйду на рынок и буду рассматривать все варианты, в том числе от СКА.
Пока СКА на меня не выходил с каким‑то продлением контракта. Но знаю, что с агентом были какие‑то разговоры. И от других команд, как я понимаю, тоже был интерес. Но я сказал, что все разговоры могут быть только после плей‑офф. Поэтому сейчас будет время, и я уже в ближайшие месяц‑два определюсь со своим будущим.
— Речь идет только о российском рынке?
— Да, — сказал Хайруллин.
