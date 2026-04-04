Морозов о проблемах с матчами «Сочи» из-за угрозы БПЛА: «Надеемся, ситуация наладится и эксцессов не будет. Готовится календарь, где клуб будет играть в “Большом”

В Фонбет Чемпионате КХЛ-2026 домашние матчи южан несколько раз прерывались из-за угрозы БПЛА. Встреча с ЦСКА в итоге была доиграна в Москве. Кроме того, матч с «Локомотивом» был сыгран в Ярославле.
«Все клубы будут проводить матчи на домашних аренах. Мы с клубом “Сочи” постоянно на связи.
Несмотря на те ситуации, которые происходили, что один матч останавливали, другой с задержкой доиграли, еще один перенесли из Сочи, остальные матчи с «Авангардом», «Ак Барсом» прошли в Сочи без эксцессов.
Все было под контролем, и клуб оперативно взаимодействовал с нами. Поэтому сейчас готовится календарь, где клуб «Сочи» будет принимать домашние матчи в «Большом». Надеемся, ситуация наладится и не будет никаких эксцессов с задержками", — сказал Морозов.