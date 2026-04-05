У Кросби 68 очков в 65 матчах сезона, сегодня — ассист в игре с «Флоридой»

Таким образом, на счету 38-летнего канадца 68 (28+40) очков в 65 играх. В 9 последних встречах он набрал 9 (1+8) баллов.
Напомним, Кросби на протяжении месяца после олимпийского турнира в Милане не выходил на лед из-за травмы.
Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей в игре с «Флоридой» (2:2, второй период).
Таким образом, на счету 38-летнего канадца 68 (28+40) очков в 65 играх. В 9 последних встречах он набрал 9 (1+8) баллов.
Напомним, Кросби на протяжении месяца после олимпийского турнира в Милане не выходил на лед из-за травмы.